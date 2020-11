Nakstad ser tegn til utflating

Lørdag ble det registrert 338 nye koronasmittede i Norge, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er 236 færre enn fredag og 180 færre enn samme dag for én uke siden.

I Oslo ble det meldt om 111 nye smittede, 43 færre enn fredag og 66 færre enn lørdag for én uke siden.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet gir uttrykk for forsiktig optimisme når NTB ber ham kommentere utviklingen.

– Tallene i dag bekrefter den trenden vi har sett med en utflating, sier Nakstad.

– Men det er fortsatt for tidlig å si om det vil vedvare og fortsette inn i neste uke.

Tror tiltakene har effekt

Nakstad advarer mot å legge for mye vekt på tall fra enkeltdager, ettersom disse kan svinge.

– Vi vet at rapporterte tall ikke alltid er fordelt på prøvetakingsdato, og at det kan være noen opphopninger fra dag til dag, spesielt i helgene. Derfor må vi se uketallene samlet under ett for å være helt sikre på om utflatingen kan bekreftes, og om det eventuelt begynner å gå nedover i noen kommuner, forklarer han.

Den profilerte helsetoppen mener likevel det er sannsynlig at den utflatingen man nå ser, ikke ville skjedd uten tiltakene som er iverksatt.

– Spørsmålet er om effekten av tiltakene ikke bare bidrar til en utflating, men etter hvert også til at smitten faktisk reduseres. Det trenger vi noen flere dager på å kunne si noe sikkert om.

Advent

Folkehelseinstituttet skriver i sin forrige ukesrapport at antall meldte smittetilfeller var omtrent uendret fra uke 45 til uke 46.

Sammenligner man de siste sju dagene med de foregående sju dagene, er tendensen derimot svakt nedadgående.

Helsemyndighetenes håp har vært at de strenge smitteverntiltakene som er innført nå, skal slå ned smitten nok til at det blir mulig med en mer normal julefeiring.

Men statsminister Erna Solberg (H) har allerede bedt folk om å begynne å tenke på en plan B hvis det ikke lar seg gjøre å lette på tiltakene tidsnok til å berge det tradisjonelle selskapet.

Søndag lå 129 koronapasienter på sykehus, fem flere enn dagen i forveien. Av disse fikk 21 behandling med respirator.

Det er registrert i alt 306 dødsfall i Norge siden utbruddet startet forrige vinter.

(©NTB)