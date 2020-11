USA venter å starte coronavaksinering i desember

– Vår plan er å kunne sende ut vaksiner til vaksineringssentrene innen 24 timer etter at de er godkjent av mat- og medisintilsynet FDA sier Moncef Slaoui, som leder regjeringens vaksineprogram.

Han venter at den første vaksinen blir godkjent 11. eller 12. desember, og at utsendingen kan starte to dager etter.

FDAs vaksineeksperter møtes trolig 8. til 10. desember for å drøfte en godkjenning av vaksinene som Pfizer og Moderna sier er 95 prosent effektive.

