Luftslottene som sprenges

Denne saken sto opprinnelig på trykk i Finansavisen lørdag 22. juni 2019.

- Nå er det på tide at noen stanser May Martinsen og Irmi Group. Det hun driver med er ren svindel. Hun selger et luftslott uten innhold, sier en tidligere ansatt til Finansavisen.

- For å være ærlig så ønsker jeg ikke May Martinsen så mye godt her livet, sier en annen.

Begge føler seg lurt til å investere flere hundre tusen kroner i Martinsens Irmi Group, for deretter å tape alt. Det samme gjelder for mange andre personer Finansavisen har snakket med, men ingen ønsker å stå frem med navn. De er skamfulle over å ha blitt lurt. De er sinte. De tenker på sin videre karriere. De fleste har fått nye jobber. De vil legge dette bak seg, og innerst inne vet de også at alle pengene som er betalt inn til Martinsens mange selskaper i Irmi-systemet er borte.

Martinsen sier hun selger et forretningskonsept som handler om etterretning og bakgrunnssjekk av personer og selskaper. «Irmi Group søker nå partnere og investorer som deler målet: Å beskytte og hjelpe samfunnet, virksomhetene og enkeltindivider ved å skape en mer bærekraftig forretningskultur tilpasset omgivelser med ny teknologi,» skrev Innomag, Norges ledende innovasjonsmagasin i fjor høst, da Irmi Group var ukens gründercase.

Tittelen på saken var: «Ønsker å stanse svindlerne.» I artikkelen står det at «Irmi Group har utviklet et system som har som mål om å stanse en økende eksponering for svindel i næringsliv og finans.» Men det står ingenting i artikkelen om alle dem som beskylder Martinsen for å putte pengene som investeres i hennes mange selskaper i egen lomme.

En person son nylig hevder han ble svindlet, skriver følgende om sin dyrkjøpte erfaring: «Selv om vi var et veldig bra team, visste ikke gründeren hvordan man skal styre et selskap. Etter å ha forsøkt å strukturere selskapet i flere måneder, gikk gründeren videre og opererte helt utenfor det som var avtalt. Etter at vi gang på gang mislyktes med å få henne tilbake på sporet, nådde jeg et punkt der jeg ikke kunne fortsette da dette ble et stort integritetsspørsmål for meg. Tilfeldigvis gikk både morselskapet og det selskapet jeg var ansatt i konkurs like etterpå som følge av dårlig ledelse.»

Ifølge May Martinsen er det denne kilden skriver «dokumenterbar løgn.» Til Finansavisen skriver hun: «Selskapet gikk aldri konkurs. Det ble meldt oppbud.» Men å begjære oppbud betyr at et foretak ber om at det åpnes konkurs i eget selskap, står det på Oslo Byfogdembetes hjemmeside.

De to selskapene som meldte oppbud i fjor sommer var Irmi Headquarter og Irmi Group Nordic. Kravene i de to boene er på over 5 millioner kroner.

Senioradvokat Karianne Evje Skiaker i Advokatfirmaet Haavind har vært bostyrer i begge boene. I årsredegjørelsen til Irmi Headquarter, som var ferdig 15. mai, kommer det frem at Skiaker har anmeldt May Martinsen til politiet for en rekke straffbare forhold. Blant annet trekkes det frem overføringer til styreleder May Martinsen på nesten 600.000 kroner:

«Etter boets oppfatning er hyppigheten og størrelsen av de refunderte utleggene påfallende, og boet har ikke tiltro til at samtlige refusjoner er virksomhetsrelaterte.» Bostyrer har også registret at det er overført over 2,6 millioner kroner fra Irmi Headquarter til andre selskaper i Martinsen-sfæren mellom januar 2017 og april 2018.

«..vi mistenker at overføringene er kamuflert og trolig kanalisert videre til styreleder. Det vises i den forbindelse til at boet er gjort kjent med at Skattekrim har foretatt en gjennomgang av transaksjonene mellom selskapene og styreleder. Dette styrker bostyrers mistanke.» «Vårt inntrykk er at de ansatte har blitt forledet til å bidra med ekstern finansiering av selskapene. 44 Vi nevner i den forbindelse at umiddelbart etter mottak av innskudd fra de ansatte, har Selskapet overført store midler til andre selskap i gruppen beskrevet som «økt aksjekapital», «tilbakebetaling av lån» og «konsernbidrag» mv.»

Ulønnet ansatt bekrefter millionoverskudd May Martinsen i Irmi Group fikk en ansatt på et ulønnet internship til å bekrefte regnskapet for i fjor. MAY MARTINSEN SA TIL INNOMAG i fjor høst at Irmi Group ville nå en omsetning 7 millioner kroner i 2018. Vi har en rekke ganger bedt om å få dette bekreftet av en eventuell regnskapsfører, uten å få svar. Men denne uken fikk vi en mail hvor en av Irmis ansatte har skrevet under på at salgsinntektene i fjor stoppet på 4,6 millioner kroner, med en bunnlinje på småpene 2,8 millioner. I en telefonsamtale med vedkommende kommer det frem at han har et ubetalt internship i Irmi Group. Personen opplyste også at han begynte i Irmi Group i mars i år, og at han jobber omtrent tre dager i uken for selskapet.

TIL TROSS FOR AT MARTINSEN hevder at Irmi Group tjener gode penger, ligger selskapet ute på Innobørs - en åpen innovasjonsbørs der gründere og bedrifter med gode ideer kan presentere seg for aktuelle partnere som har risikovillig kapital. Der kommer det frem at Irmi Group ønsker å hente 6 millioner kroner i frisk kapital, og at gründeren mener selskapet er verdt spenstige 28 millioner kroner.

De seneste årene har fire selskaper i Irmi-sfæren gått konkurs, med samlede krav på nesten 14 millioner kroner. Store deler av disse kravene er fra tidligere ansatte som har investert i Martinsens selskaper, og tapt mesteparten. GODT ÅR: her bekrefter en ulønnet medarbeider fjorårstallene til Irmi Group. | PENGEJAKT: Irmi Group søker personer som vil investere i selskapet. May Martinsen mener selskapet er verdt 28 millioner kroner.

Finansavisen skrev også om Irmi Group sommeren 2017. Da hevdet May Martinsen at den søkkrike inderen Dr. Sachin Pandey og hans selskap Cloud Forensic Tecnologies Global (CFTG) skulle investere 200 millioner kroner i Irmi-systemet. Av dette skulle 40 millioner kroner gå til toppselskapet Irmi Headquarter for en eierandel på bare 7 prosent. Det priset Irmi-imperiet til høyst oppsiktsvekkende 570 millioner kroner.

6. april 2017 ble avtalen mellom Pandey og Martinsen signert på Norges ambassade i India med direktør for Innovasjon Norge i India, Helge Tryti og ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg som vitner. Nyheten ble spredt videre av flere medier, blant annet NTB. «Dette hørtes for utrolig ut til å være sant, så jeg la ned et betydelig arbeid i å verifisere om dette var riktig, og min konklusjon var at dette stemte,» sa Tryti til Finansavisen.

Men når ting høres for utrolig ut til å være sant, er det ofte det. I årsredegjørelsen til Oslo Byfogdembete står det nemlig: «Investeringen ble imidlertid aldri gjennomført. Ifølge styreleder tok indiske myndigheter arrest i CFTGs midler i august 2017 i forbindelse med en pågående etterforskning, hvilket igjen medførte at Selskapet i styremøte den 4. desember 2017 besluttet å terminere investoravtalen.»

Manglende tilførsel av tiltrengt kapital medførte store økonomiske utfordringer, og da to av kreditorene motsatte seg betalingsutsettelser, anså styret seg forpliktet til å begjære oppbud den 3. mai 2018.

Konkurs/oppbud og deretter politianmeldelse begynner å bli varemerket til Martinsen og hennes selskaper. I 2016 gikk Risk Gruppen, et annet selskap i Irmi-sfæren, overende. På kreditorliste var det 34 navn og samlede krav på nesten 3,2 millioner kroner. I sluttinnberetningen til Oslo Byfogdembete fikk Martinsen flengende kritikk av bostyrer Erling Opdal i Advokatfirma Ræder.

Ved boets gjennomgang av selskapets kontoutskrifter, fremgikk det at selskapet løpende gjennom 2015 og 2016 hadde gjort innkjøp fra matvarebutikker og kiosker flere ganger i uken. Daglig leder hadde gitt uttrykk for at dette var innkjøp til backoffice i selskapet. Selskapet hadde dessuten hatt høye utgifter knyttet til flyreiser, hotellopphold og restaurant-/kioskbesøk som det ble opplyst skyldtes møter med potensielle kunder og nye franchisetagere. «Etter min mening har ikke selskapet hatt en eneste reell kunde i det hele tatt. De vyene daglig leder har hatt var helt urealistiske,» sa Opdal til Finansavisen.

Opdal anmeldte May Martinsen, men saken ble henlagt av politiet.

Til Innomag i fjor høst sa Martinsen at Irmi Group er et selskap i god vekst: «Irmi Group har siden oppstart økt årlig omsetning fra 2 millioner kroner til 4 millioner kroner samlet omsetning i 2017. I 2018 har Irmi Group foreløpig klart å vokse ytterligere til nesten 7 millioner kroner på den «tradisjonelle» måten.»

En tidligere ansatt sier dette bare er tull: - Det finnes knapt inntekter i hennes selskaper, sier han. Martinsens plutselige suksess rimer også dårlig med de historiene Finansavisen er blitt servert av personer som har vært innom Irmi-systemet de seneste årene. Selv om de blir forelagt store planer, ender alle med å tape egne penger.

Én av dem er en utenlandsk kvinne som hadde spart opp noen hundre tusen kroner på sine vaskejobber. Etter mange år på det nederste trinnet i det norske arbeidslivet, så hun endelig for seg muligheten til et opprykk. Hun ble lovet millioninntekter, og valgte å investere over 200.000 kroner i Irmis virksomhet. Like etter at pengene var innbetalt, var imidlertid beskjeden fra Martinsen at hun var overflødig. Bakgrunnen var at hun snakket for dårlig norsk. Hun fikk imidlertid tilbud om å vaske kontoret og toalettene hvis hun slet økonomisk. En annen tidligere medarbeider sier han skjønte han var svindlet da hans regnskapsfører oppdaget at franchiseavgiften ikke var satt inn på en firmakonto, men på May Martinsens private konto. Også han tapte et sekssifret beløp i løpet av kort tid.

I forbindelse med at Finansavisen skrev om Martinsen og Irmi Group i 2017, kom vi i kontakt med en person som vi av hensyn til familien velger å kalle «Per Hansen.» Han var den gangen i bunnløs fortvilelse etter å ha investert flere millioner kroner i Irmi Headquarters datterselskap Nordic Back Office.

Finansavisen snakket med mannen minst ti ganger høsten 2017. Det var vanskelig å få tak i hva han hevdet hadde skjedd, utover at han hver gang gjentok at han var svindlet av Martinsen.

I fjor høst ble det opprettet et konkursbo også i dette selskapet, og det er nå enklere å forstå hva Per Hansen forsøkte å si til oss etter å ha lest sluttredegjørelsen fra 25. april til bostyrer Hans Otto Meyer i Rime Advokater: «Bostyrer antar at postene i regnskapet, og da særlig i balansen, ikke bygger på reelle forhold. Regnskapet for 2017 fremstår for bostyrer som ikke bare mangelfullt, men direkte feil.»

Videre skriver Meyer: «På bakgrunn av opplysninger som bostyrer har mottatt, synes de nå tre konkursrammede konsernselskapene i hovedsak å ha blitt finansiert gjennom innskudd fra ansatte i forbindelse med aksjekjøps-/opsjonsavtaler. Det synes som om innbetaling av større beløp til konsernet skal ha fremstått som en forutsetning for tilbud om stilling i et av selskapene, samt for at de ansatte skulle bli ansett som «compliant». Kort tid etter innskudd av penger og påbegynt arbeidsforhold, skal de ansatte ha fått problemer med manglende lønnsutbetalinger.»

Også Meyer har anmeldt Martinsen til politiet. De samlede kravene i boet er på 5,6 millioner kroner.

Gikk tom for penger - Vi har ikke råd til julegaver og nå er det slutt på maten, skriver «Per Hansen» i en av sine siste emailer. FINANSAVISEN HAR AV FAMILIEN til «Per Hansen» fått tilgang til hans siste emailer, og også lov til å publisere enkelte utdrag. Mailene ble sendt til forskjellige kommunale etater, med kopi til noen av dem som sto ham nærmest. Den første mailen er fra 4. desember 2017. I emneordet står det: HASTESVAR - NÅ ER DET ALVORLIG, DERE VET AT JEG BLE SVINDLET FOR 2 789 050,-I mailen henvender han seg til Magnhild Meltveit Kleppa, som på dette tidspunktet var fylkesmann i Rogaland, Per Hansens hjemfylke. Innledningsvis står det: «Vi har ikke råd til julegaver og nå er det slutt på maten!» Videre i mailen ber han om at bokstavrytterne i Nav vekkes slik at familien kan få hjelp: «Vi har ikke mer å leve for, ærlig talt!» DAGEN ETTER KOMMER SVAR fra Nav om at han må dokumentere saldo på både hans og hustruens konto om han vil ha nødhjelp. Nav får beskjed to timer senere om at det står 640,94 kroner på deres konto. I en ny mail like etterpå ber han også Nav om å bestille togbillett slik at han kan møte hos Oslo Byfogdembete den 8. desember i forbindelse med et rettsmøte etter at han hadde begjært selskapet til May Martinsen konkurs på grunn av manglende lønnsutbetalinger. Per Hansen ber om 2.858 kroner til å dekke togbilletten tur/retur.

«Ingen bespisning da jeg kan gå på Røde Kors i Oslo,» skriver han videre. 6. desember innvilger Nav reisen til Oslo, «selv om det ikke er en pliktytelse etter Lov om sosial tjenester.» I tillegg gir Nav ham en nødhjelp på 450 kroner frem til trygden kommer 12. desember.

I en mail 7. desember takker Per Hansen Nav for støtten. Han skriver videre at dette er en vanskelig sak for en person som er 100 prosent ufør og nå må forsvare seg uten advokat, men være prosessfullmektig i retten i Oslo. Han avslutter mailen med: «Håper jeg klarer å bevare roen i Oslo Byfogdembete under møtet. Føler meg sinnsykt motivert....» DEN SISTE MAILEN FRA Per Hansen er datert 9. desember, dagen etter møte i Oslo Byfogdembete. «Jeg kom og motpart kunne ikke komme i rettsmøte. Svarte frekt og løy fortsatt. men tok dette pr telefon i rettslokalet. Hun mobbet mine besvarelser ved å skylde på dårlig linje. Når dommeren snakket var linjen fin.»

Videre ber han om at det må finnes ordninger for sin hustru som nå sikkert er nedbrutt. Han håper de kan finne tilbake til «livet vårt og finne frivillig gjeldsordning.» Per Hansen skriver deretter at han etter møtet i retten, avla May Martinsen et besøk.

«Hun så meg komme for jeg falt i skogsveien ned mot huset. Jeg ropte for å få en siste samtale før avreise til Stavanger med tog.»

DET ER BARE TO PERSONER som vet hva som skjedde: Her er May Martinsens versjon: «Vedkommende tok seg ut til min bolig på Malmøya og gjemte seg i ute i buskene, med den hensikt å ta meg og barna. Når Per Hansen kom løpende frem så falt han i buskene, så familien rakk å komme seg inn i sikkerhet og fikk låst alle dører, hvorav Per Hansen forsøkte brutalt å bryte seg inn. Dette resulterte i en politiaksjon.»

I Per Hansens mail står det følgende: «Ble arrestert med kniv jeg hadde gjemt i bagasjen som var låst for å ikke skape unødig beskyldning. Kom for å fortelle om mitt besøk hos fattighuset, hvor jeg mottok mat og at hun måtte hjelpe meg for vi var desperat fortvilet.» Mot slutten av mailen stod en siste hilsen til hans kone:

«Takk for alt kjære deg» «PER HANSENS» DATTER FORTELLER til Finansavisen at han ble kjørt til Sentralbanestasjonen av politiet, og at han der kom på riktig tog hjem.

- Pappa sov ikke de timene han tok toget fra Oslo til Stavanger. Mamma hentet ham på togstasjonen tidlig på morgenen, og sammen gikk de hjem for å sove. Da de sto opp klokken 14 var pappa rolig. Han omfavnet mamma flere ganger og fortalte hvor glad han var i henne. Etter en stund gikk mamma ut for å handle. Rundt kl. 15.30 ringte pappa min tante. Han sa at mamma var hos min søster, og at han nå ville skyte seg. Mamma skyndte seg hjem og fant han liggende død bak huset, sier datteren. - Pappa hadde inntil hendelsen med May Martinsen rent rulleblad. Han var ikke en voldelig mann. Jeg ringte dommeren etter selvmordet, og han sa at pappa ikke fremstod som aggressiv under rettsmøtet, men derimot svært fortvilet og kaotisk. Det at pappa ble hentet av politiet var en krenkelse han ikke kunne bære. Pappa jobbet med sikkerhet, og har alltid under sine mange reiser hatt med seg verktøy/utstyr slik at han kunne komme seg ut dersom det skulle skje en ulykke. Dette var litt originalt, men samtidig noe han alltid hadde gjort.

Per Hansen har ifølge et familimedlem vist tegn på demens siden tidlig på 2000-tallet, tegn som forsterket seg etter 2010. Han ble ansatt som daglig leder i Nordic Back Office i desember 2016, med en årslønn på 1 million kroner. Men i ansettelsesavtalen sto det også: «Styret og Daglig Leder er enige om at gjeldende lønnsnivå er svært lavt og at betydelig lønnsøkning kan påregnes når Selskapets økonomiske situasjon tilsier det.»

Per Hansen hadde i begynnelsen stor tro på May Martinsens planer om å bygge opp en stor, global virksomhet, sa han til Finansavisen. Han hadde sett for seg store inntektsmuligheter på tampen av yrkeskarrieren og var villig til å satse litt ekstra. Mens resten av familien ble stadig mer bekymret for Per Hansens helse, tok han opp forbrukslån til høy rente hos det som var av forbrukslånsbanker for å investere i Irmi-systemet. Ifølge hans politianmeldelse fra sommeren 2017, hadde han lånt nesten 2,8 millioner kroner. Uten at noen i familien visste om det, ble mesteparten av pengene pumpet inn i May Martinsens virksomhet.

- Disse investeringene skjedde i en periode hvor han gjennomgikk et stort funksjonsfall i form av kognitiv svikt. Han hadde de seneste årene vært til gjentatte utredninger knyttet til ulike sider ved demensutvikling, sier et familiemedlem.

Heller ikke for Per Hansen tok det mange månedene fra pengene var betalt inn, til han fikk beskjed om at det ikke var behov for ham lenger. Begrunnelsen til Martinsen var «selskapets illikvide situasjon og ingen tilfredsstillende salg,» står det i et dokument Finansavisen har fått tilgang til. Da Finansavisen tok kontakt med May Martinsen om denne saken, viser hun til at Irmi Group har «avdekket massiv CV juks helt tilbake til 1990 tallet», og at hun anmeldte han:

«I løpet av tiden anmeldte var ansatt ble det gradvis mer og mer klart at han ikke forsto sine plikter og ansvar som daglig leder (..) Ved nærmere undersøkelse viser det seg at flere av opplysningene angitt av anmeldte i sin CV ikke stemmer,» skriver Martinsen til Finansavisen. Men til tross for disse beskyldningene, ble Per Hansen, ifølge dokumenter Finansavisen har fått tilgang til, tilbudt en litt mindre kommersiell jobb som Senior VP Quality & Internal control i selskapet.

I en mail til Irmi-systemet skrev May Martinsen 24. juni 2017:

«Jeg har den glede å informere om at våre kjære Managing Director for Nordic Back Office i IRMI Group konsernet, vil nå bli å gå over til ny stilling. Med dette ønsker vi å gratulere han med sin nye stilling.»

Per Hansen sluttet imidlertid like etter i Irmi-systemet, og det var da han begynte å ta kontakt med Finansavisen jevnlig for at vi skulle skrive mer om May Martinsen. Til slutt opphørte kontakten. Grunnen fikk vi vite på tampen av fjoråret da Finansavisen kom i kontakt med hans familie. De kunne fortelle at Per Hansen tok sitt liv i desember 2017, dagen etter et rettsmøte i Oslo hvor May Martinsen var motpart.

- Selvmord kom brått på oss. Han fremsto klar for å kjempe sin sak. Vi tror han mistet håpet om et verdig liv og at han tok livet sitt på grunn av den økonomiske ruinen. Ved å ta sitt liv ville mamma få forsikringsutbetaling, pensjon etc. slik at hun i noen grad ville kunne klare seg videre, noe som også har vært tilfelle, sier et familiemedlem.

Familien måtte imidlertid selge barndomshjemmet da alle bankenes krav begynte å renne inn høsten Per Hansen tok sitt liv. Per Hansens enke har nå funnet seg et nytt sted å bo, et lite rekkehus i nærheten av huset familien bodde i siden 1982.