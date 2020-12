Får slakt av bostyrer etter konkurs

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 9. juni 2017.

I november 2014 startet May Martinsen Risk Gruppen som også skulle drive med sikkerhetsanalyser, bakgrunnssjekker og compliance for kundene. Selskapet, som ble organisert på lignende måte som Irmi Group, ble ingen suksess.

Allerede i august 2016 valgte styret å levere inn en oppbudsbegjæring.

De samlede kravene i konkursboet var på nesten 3,2 millioner kroner. Cirka halvparten av dette stammer fra franchisetakere som måtte betale inn flere hundre tusen kroner for å kunne benytte seg av konseptnavnet, samt å få tilgang til selskapets backofficetjenester og digitale databaser.

Lang liste

I sluttinnberetningen til Oslo Byfogdembete får Martinsen og styret flengende kritikk av bostyrer Erling Opdal i Advokatfirma Ræder:

Ved boets gjennomgang av selskapets kontoutskrifter, fremgår det at selskapet løpende gjennom 2015 og 2016 har gjort innkjøp fra matvarebutikker og kiosker flere ganger i uken. Daglig leder har gitt uttrykk for at dette er innkjøp til backoffice i selskapet.

Selskapet har hatt høye utgifter knyttet til flyreiser, hotellopphold og restaurant-/kioskbesøk som vi er opplyst skyldes møter med potensielle kunder og nye franchisetakere.

Det fremgår av regnskapsførers rapport til regnskapet for 2015 at det er foretatt kjøp det ikke er levert bilag for, og at bilag ikke har vært mulig å fremskaffe.

Selskapet har ikke benyttet skattetrekkskonto eller lønnsmidler tilfredsstillende.

Styret har ikke overholdt sitt forvaltningsansvar etter aksjeloven § 6-12 og § 6-13 ved at virksomheten hverken er forsvarlig organisert, tilstrekkelige retningslinjer for driften er ikke fastsatt, styret har ikke holdt seg orientert om virksomhetens utvikling og heller ikke påsett at virksomheten eller regnskap er gjenstand for betryggende kontroll m.m.

- Feil kidnummer

- Det var mye dokumentasjon som bostyrer ikke tok inn over seg. Derfor nektet vi å skrive under på den. Jeg har aldri vært gjennom noe slikt før. Jeg trodde bostyreren skulle være nøytral, men mye ble trukket tilbake, sier Martinsen til Finansavisen.

- Vi snakker om sluttinnberetningen. Selv den fremstår grisete og bostyrer anmeldte deg til politiet.

- Ja, men politiet henla saken da de ikke fant grunnlag for noe. Det hører med til historien, sier Martinsen.

- Du anklages for underslag og manglende avsetning av skattetrekksmidler. Tar du ingen selvkritikk?

- Vi skiftet regnskapsfører og må absolutt ta kritikk for manglende oppfølging av regnskapsdelen.

- Hva med underslag på 50.722 kroner?

- Bilag er blitt borte, og da er det ikke uvanlig at dette føres mot daglig leder.

- Manglende skattetrekkskonto?

- Jeg kan ta kritikk for det og, men vi fikk ikke til å betale skatter til Skatteetaten på grunn av feil kidnummer.