Tror på økt samarbeid med Biden

– Selv om vi kan forvente stor grad av kontinuitet i mange spørsmål av betydning for oss, kan presidentskiftet på enkelte områder gi rom for økt samarbeid med USA, for eksempel knyttet til globale klimaspørsmål og global helse, sa Eriksen Søreide da hun tirsdag redegjorde for Stortinget om regjeringens prioriteringer når Norge tar sete i FNs sikkerhetsråd neste år.

Ifølge utenriksministeren fører både koronapandemien, økonomiske utfordringer og politisk polarisering til at Biden trolig vil måtte bruke mye tid på innenrikspolitikk framover.

– Men vi ser de signalene som den påtroppende presidenten har gitt, blant annet når det gjelder Parisavtalen, som kan åpne muligheter for mer samarbeid, utdyper hun overfor NTB.

Press fra stormaktene

I redegjørelsen trakk Eriksen Søreide også fram rivaliseringen mellom stormaktene og hvordan Kina har fylt tomrommet etter et USA som under president Donald Trump har trukket seg tilbake på verdensscenen.

SVs leder Audun Lysbakken ville ha svar på hvordan Norge skal håndtere press fra amerikansk side, og om Norge vil «tørre å mene noe annet» enn USA i FNs sikkerhetsråd.

Det tør Norge, forsikrer Eriksen Søreide, som viser til atomavtalen med Iran, handelspolitikken og klimapolitikken som saker der Norge har markert klar uenighet med Det hvite hus.

– Vi har et veldig tett og godt samarbeid med USA som vår nærmeste allierte, men vi markerer også tydelig uenighet der hvor vi er politisk uenige. Det tåler forholdet vårt veldig godt, sier hun og stempler SVs kritikk som utdatert.

Klima og sikkerhet

Utenriksministeren brukte også redegjørelsen til å fortelle om hvordan Norge vil forsøke å få klimasaken inn på Sikkerhetsrådets agenda.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter, sa Eriksen Søreide.

– I sikkerhetspolitikken er klimaendringene allerede i dag anerkjent som en «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sa hun.

Forskningssamarbeid

Eriksen Søreide påpeker at ikke alle rådets medlemmer anerkjenner at det fins en sammenheng mellom klima og sikkerhet. Derfor vil Norge også jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljøer.

– Gjennom dette vil vi også bidra til å bygge opp kompetanse og ekspertise på dette området i Norden, sier hun.

Innsatsen skal bidra til større aksept for den trusselen klima medfører for internasjonal fred og sikkerhet, og få den anerkjent i Sikkerhetsrådets arbeid, utdyper hun.

Norge er valgt inn som medlem i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022.

