Indeks viser stabilisering for euroøkonomien

– Økonomien gjør det bedre enn ventet. Dataene antyder at den er nær ved å stabilisere seg etter en nedtur i november som følge av fornyede koronatiltak, sier sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit.

Den såkalte innkjøpssjefindeksen (PMI) økte fra 45,3 poeng i november til 49,8 poeng i inneværende måned. Verdier over 50 er et tegn på at økonomien vokser.

Novembertallet var det laveste på seks måneder. Under nedstengingen som følge av den første koronabølgen nådde indeksen et bunnivå med rekordlave 13,5 poeng i april.

