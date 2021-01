NÅ: Helsedirektoratet om spredning av mutert virus i Nordre Follo

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi vet fra andre land at dette mutasjonen har skapet utfordringer. Dette er viktig å slå ned fort slik at vi ikke får videre smittespredning, sier avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Fredag ble det kjent at to beboere på et sykehjem i kommunen var smittet med den britiske muterte varianten av koronaviruset. FHI vet ikke om viruset kan ha spredd seg utenfor kommunen.

– Det er det også risiko for, sier Vold.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett. Det viktigste nå er å få oversikt, blant annet gjennom å se på hvordan kommunen har håndtert utbruddet, som har pågått i flere uker.

– Det pågår arbeid for å ettergå smittesporingsarbeid som er gjort i kommunen. Så langt tyder alt på at det er godt arbeid som er gjort, men for å redusere ytterligere risiko innføre noen generelle tiltak, sier hun.

– Jeg tror vi skal klare å få kontroll på dette, men det krever at vi gjør en kraftinnsats, sier Vold.

– Det er viktig at vi setter inn tiltak, og at vi heller gjør litt for mye. Så får vi heller slippe opp tiltakene raskt igjen etterpå, sier hun.

(©NTB)