Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo

Smitteutbruddet vil etter alt å dømme føre til nye forsinkelser i byggeprosjektet, som allerede ligger bak skjema. NTB er en av leietakerne som skal inn i Pressens hus.

– Det er klart at det vil påvirke fremdriften. Så å si samtlige som har jobbet i prosjektet, er i karantene, sier prosjekt- og utbyggingsdirektør Trond Erik Sveen hos Aspelin Ramm, som er byggherre for prosjektet.

Han beklager hendelsen.

– Det er en kjedelig situasjon, både for alle de som er smittet eller i karantene, og for byggeprosjektet og våre framtidige leietakere, sier Sveen.

Sjekkes for mutasjon

Foreløpig er 34 bekreftet smittet. Ytterligere 146 er satt i karantene. Dermed er det snakk om totalt 180 berørte til nå.

Utbruddet berører både arbeidere hos hovedentreprenøren Hent og en rekke underleverandører. Det er ventet ytterligere utvikling i tallene.

«Flere på byggeplassen har bosted i Nordre Follo. I tillegg sammenfaller utbruddet med tilbakekomst fra Polen. Myndighetene arbeider med å finne ut om det er det muterte viruset, men dette er ikke avklart», opplyses det i en epost til leietakerne.

Pressens hus skulle egentlig åpne i løpet av vinteren, men fremdriften er nå usikker.

NTB, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Institutt for journalistikk og flere andre presseorganisasjoner og medier skal inn i bygget.

Gjennomførte massetesting

Kommunikasjonsdirektør Endre Persen i Hent opplyser at selskapet etter jul sendte ut en melding til alle underleverandører for å forsikre seg om at de var kjent med de nye smittevernreglene og forholdt seg til karantenebestemmelsene.

– Vi fikk da bekreftet at alt var på høyde med regelverket, sier Persen til NTB.

Det første smittetilfellet ble oppdaget 19. januar. Da ble alle nærkontakter tilbake til 11. januar satt i karantene. Så økte det på med positive tester 20. og 21. januar.

– Da var situasjonen såpass uoversiktlig at det i samarbeid med smittevernkontoret ble pålagt stenging, og vi bestemte oss selv for å gjennomføre massetesting av alle som var på prosjektet.

Persen sier Hent ikke har hatt grunn til å mistenke brudd på innreisekarantenen.

Smittevernkontorets faglige vurdering er ifølge ham at det må være flere smittekilder som ligger bak utbruddet.

Overrasket over omfanget

NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik sier han føler seg trygg på at helsemyndighetene i Oslo vil ettergå saken for å finne ut hvordan utbruddet kunne skje.

– Vi syns det er veldig trist at det blir forsinkelser i dette prosjektet. Vi har jo gledet oss til å flytte inn i nytt hus. Samtidig så står vi i en alvorlig smittesituasjon i Norge, så det kommer ikke som noen overraskelse at det også kan ramme en byggeplass, sier Storvik.

Han er likevel overrasket over omfanget.

– Vi har hatt en forventning om at man ivaretar smittevernet på en god måte. Vi håper det er tilfelle og at dette er noe man ikke kunne unngått, sier Storvik.

Hent sier selskapet håper på tilnærmet full drift igjen på byggeplassen i løpet av neste uke.