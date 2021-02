Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen holdt fredag formiddag en pressekonferanse der han ba regjeringen lempe noe på tiltakene for Bergen. Blant annet ønsket han at fritidsaktiviteter for barn og unge kunne åpne igjen, at grunnskoler og barnehager skulle over til gult nivå og at restauranter kan åpne, men at det fortsatt skal være skjenkestopp.