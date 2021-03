4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten

Gjennom Skatteetatens ordning om frivillig retting kan man melde fra om formue og inntekt som ikke er oppgitt til Skatteetaten i ettertid. De som får innvilget korrigeringen sin, må betale skatten de skylder pluss renter, og slipper følgelig tilleggsskatt og eventuell politianmeldelse.

I fjor behandlet Skatteetaten 304 slike frivillig retting-saker som tilførte etaten skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder kroner. I tillegg kom det inn 212 nye saker.

Dette melder Skatteetaten i en pressemelding.

­– Størstedelen av sakene gjelder økonomiske forhold i utlandet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten får mer informasjon fra land nordmenn har verdier i, hvilket gjør det vanskeligere å skjule verdier.

FÅR MER INFORMASJON: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark forteller at Skatteetaten hele tiden får mer informasjon fra utlandet om nordmenns verdier. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Kjenner ikke regelverket

Tidligere har mange rettet skatten som følge av risikoen for å bli oppdaget, at en har et ønske om å ta verdiene tilbake til Norge, eller fordi de ønsker å gjøre opp for seg så arvingene slipper å ta seg av problemet.

Alle inntekter og formuer skal opplyses om i skattemeldingen hvert år, uavhengig om de allerede er beskattet eller ikke.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formue du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikke betaler skatten dobbelt opp, sier Funnemark.

Automatisk opplysningsutveksling

Funnemark forteller i pressemeldingen at Skatteetaten i 2007 innførte automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i ulike land, noe som trolig har resultert i at flere har begynt å være ærlige rundt sine utenlandske verdier.

I tillegg var det stor medieoppmerksomhet rundt lekkasjer som Panama Papers som førte til at ekstra mange rapporterte inn i 2017 og 2018.