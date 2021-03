Seneste innen 1. mai skal delstatene tilby vaksinen til alle amerikanere og ikke bare prioriterte grupper. Det var ett av Bidens hovedbudskap i en tale torsdag, på ettårsdagen for nedstengningen i USA.

Han sa også at amerikanere trolig kan samles igjen i mindre grupper innen USAs nasjonaldag 4. juli.

– Det er en god mulighet for at du kan samle venner og familie i hagen for å grille og ferie nasjonaldagen, sa Biden.

– Etter et langt og hardt år, vil det gjøre nasjonaldagen til noe helt spesielt. Vi kommer ikke bare til å feire vår uavhengighet som nasjon, men også markere vår uavhengighet fra dette viruset, sa han.

– Mye kan skje

Biden advarte likevel om at «mye kan skje».

– Situasjonen kan endre seg. Forskere har gjort det klart at ting kan bli verre igjen på grunn av spredningen av nye varianter av viruset, sa presidenten.

Han gjorde det likevel klart at målet er at alle voksne innbyggere i landet, uavhengig av alder, yrke og helsestatus, kan sette seg på lista for å motta vaksinen fra starten av mai.

Mye av talen handlet om hvordan Biden planlegger å øke vaksinasjonstakten i USA, skriver Washington Post. Og målet om 1 million vaksiner hver dag ble oppjustert til å opprettholde det nåværende nivået på 2 millioner daglige doser.

Forsiktig optimist

Bidens tale hadde en forsiktig optimistisk tone. Fra talerstolen i Det hvite hus reflekterte presidenten over det som har vært den verste helsekrisen i på mer enn et århundre.

Koronapandemien har kostet nærmere 530.000 amerikanere livet, gjort flere millioner syke og herjet med verdensøkonomien.

– Vi har alle mistet noe. Det er en felles lidelse og et felles tap, sa Biden.

– Å finne en vei i mørket er en veldig amerikansk ting å gjøre, la han til.

Kampen er ikke over

Biden la tillegg vekt på at «kampen langt fra er over», men at USA kommer til å være mye bedre stilt innen nasjonaldagen dersom folk bruker munnbind, følger rådene fra helsemyndighetene og sier ja til vaksine.

– Dette er ikke tidspunktet å gi opp, sa Biden og la til at det er håp om bedre dager om alle gjør sin del.

Videre kunngjorde Biden at 4.000 ekstra soldater skal bidra i den storstilte vaksinasjonskampanjen. Presidenten vil også godkjenne flere grupper til å sette vaksinene, i tillegg til flere andre tiltak for å gjøre vaksinene mer tilgjengelige.

Det hvite hus opplyser at detaljene om hvem som kan godkjennes til å sette vaksinene, legges fram fredag. Det er allerede kjent at tannleger, ambulansearbeidere, legeassistenter, veterinærer og medisinstudenter vil bli godkjent i de nye retningslinjene.

(©NTB)