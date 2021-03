Ifølge Egmont-konsernet skyldes nedgangen at reklameinntektene falt i andre kvartal etter coronapandemiens innmarsj i Norge.

– TV 2s samfunnsoppdrag har i 2020 vist seg viktigere enn kanskje noen gang i vår snart 30 år lange historie. I en helt spesiell situasjon har vi holdt fokus på å levere viktig og relevant journalistikk samtidig som vi har gitt folk underholdning og helt nødvendige avbrekk i en ny og annerledes hverdag, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes ifølge Kampanje.

Driftsresultatet økte fra 420 til 486 millioner kroner. Det skyldes blant annet at flere sportsproduksjoner ble utsatt og at kanalen hadde et lavere aktivitetsnivå på noen områder i 2020.

Egmont-konsernet leverte et resultat før skatt på 908 millioner kroner. Det er en økning på 118 millioner kroner. Den konsoliderte omsetningen sank fra 16,56 til 16,5 milliarder kroner i fjor.

