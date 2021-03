Forskere: AstraZeneca-vaksine årsaken til dødelig blodpropp

– Vi har årsaken. Og det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare at vi har fått den immunresponsen, sier overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet til VG.

Holme har ledet en gruppe ved sykehuset som har jobbet på spreng for å finne ut hvorfor tre helsearbeidere under 50 år ble innlagt med alvorlig blodpropp etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

Nå mener de å ha bekreftet teorien om at det er en immunrespons i forbindelse med vaksinen.

– I samarbeid med seksjon for avansert trombocytt ved Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN) har vi nå påvist spesifikke antistoffer mot blodplater som kan gi et slikt bilde, som vi kjenner fra andre deler av medisinen, men da med medikamenter som utløsende årsak, sier Holme.

Europeisk vurdering torsdag

Holme forteller at det ikke er noen annen historikk hos pasientene som kan gi en så kraftig immunrespons som de har fått.

– Vaksinen tar vi for å få en immunrespons mot det vi skal beskyttes mot. Da får man blant annet utvikling av antistoffer. Noen antistoffer kan da reagere slik at de kan aktivere blodplatene, slik som i disse tilfellene, og gi en blodpropp. Og fordi vi har disse antistoffene på overflaten, fjernes de fra sirkulasjonen, dermed får de for lave blodplater, sier Holme.

Senere torsdag ventes Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) å komme med sin vurdering av vaksinen. En rekke land i Europa har nå satt vaksinering med AstraZenecas koronavaksine på pause i påvente av konklusjonen fra EMA.

Helsearbeidere har vært de primære mottakerne av AstraZeneca-vaksinen i Norge hittil.

– Dette er alvorlig, og en til dels ventet konklusjon dessverre, ut fra beskrevet symptombilde. Vi avventer EMA og Legemiddelverket sine vurderinger, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til VG.

Legemiddelverket venter med kommentar

Foreløpig ønsker ikke medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket å kommentere funnene til Holme og hans ekspertgruppe.

– Vi må se på resultatene først, så jeg vil ikke kommentere det her og nå, sier Madsen til NTB.

Han utdyper:

– Vi tar ikke standpunkt til dette her og nå. Nå skal dette diskuteres i den europeiske bivirkningskomiteen. Vi vil ikke forskuttere resultatene derfra.

Heller ikke AstraZeneca ønsker å kommentere opplysningene foreløpig.

– Vi avventer EMAs avgjørelse senere i dag før vi gir kommentarer, sier AstraZenecas pressesjef Christina Malmberg Hägerstrand til NTB.