Amazon støtter høyere selskapsskatt

Biden ønsker å heve skattesatsen for å finansiere en massiv satsing på infrastruktur og klimavennlig teknologi.

I en uttalelse tirsdag skriver Bezos at han støtter investeringene i infrastruktur. I en parentes skriver han at Amazon også støtter en heving av selskapsskatten.

Tidligere har Biden kritisert Amazon for å utnytte smutthull i lovverket for å slippe å betale skatt. Biden-regjeringen har tatt til orde for en global minstesats for selskapsskatt for å unngå at selskaper flytter virksomhet til land med lavere skatt.

