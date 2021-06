Orkla deler ut opsjoner til ledelsen

Orkla deler ut opsjoner til selskapets ledelse. Hver opsjon er konvertibel i en Orkla-aksje til en innløsningskurs på 82,06 kroner. Det tilsvarer sluttkursen 16. april 2021. Opsjonene bortfaller dersom de ikke er innløst innen 16. april 2026.

Tildelingen er et ledd i Orklas langsiktige insentivprogram for ledende ansatte.

Medlemmer av selskapets konsernledelse må vente mist 3 år før de kan utøve opsjonene. For de øvrige er opsjonstildelingen fordelt på tre transer – 20 prosent kan utøves etter et år, 20 prosent etter to år og 60 prosent etter 3 år. Tidligste tidspunkt for utøvelse av opsjoner i transe 1 er 16. april 2022.

Slik er fordelingen: