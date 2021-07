Italia: USA er langt viktigere enn Kina

Kina er en handelspartner, men USA er en alliert av Italia, sa De Maio på en pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken i Roma mandag.

– Italia er en sterk handelspartner for Kina, og vi har et historisk forhold til landet. Men forholdet vårt til Kina går ikke ut over forholdet vårt til USA og Nato, sa De Maio, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Uttalelsen kommer etter at USA uttrykte bekymring for Italias forhold til Kina. Den italienske regjeringen har forpliktet seg til Kinas infrastrukturprosjekt, One Belt, One Road, som populært omtales som den nye silkeveien.

Prosjektet tar sikte på å etablere infrastruktur i stor skala både på land og til sjøs i Asia, Afrika og Europa.