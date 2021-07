Veidekke endrer organisasjonsstruktur

Som et ledd i Veidekkes strategi som en rendyrket entreprenør, har selskapet besluttet å gjennomføre en struktur- og organisasjonsendring i sin svenske virksomhet, melder selskapet mandag.

Endringen går ut på at Veidekke Sverige deles i to virksomheter; Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige. Formålet er også å sikre en tydelig organisasjon med et operativt fokus og kortere vei fra ledelse til prosjekt.

Oppdelingen medfører endringer i Veidekkes konsernledelse. Mats Nyström fratrer rollen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen, samt stillingen som adm. direktør for Veidekke Sverige. Charlotta Nilsén og Marcus Nilsson er de nye konserndirektørene for henholdsvis Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige. De vil rapportere direkte til konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Nyström vil fratre sin stilling 1. juli, men vil stå til rådighet for selskapet frem til 31. desember.