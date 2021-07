Yara øker prisen på nitratprodukt

Yara International har satt opp prisen på nitratproduktet YaraBeka Nitromag (CAN) i Tyskland og Benelux-landene (Belgia, Nederland og Luxembourg journ. anm.), melder TDN Direkt. Prisen settes opp til 283 euro per tonn bulk cif. Økingen skjer med umiddelbar virkning for august-leveringene.

Prisen på Yarabela Sulfan pr tonn bulk cif er på hhv. 293,50 euro for Tyskland og 295 euro for Benelux, for august-leveringene.

Til sammenligning satt Yara prisen på Nitromag til 267 euro for juli-leveringene. Sulfan ble prissatt til 277,50 euro i Tyskland og 279 euro i Benelux-landene.