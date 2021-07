Prinsesse Dianas forlovelsesgave solgt for snaut 625.000 kroner

Diana fikk den sølvfargede bilen i mai 1981, to måneder før hun og Charles giftet seg i St. Pauls katedral i London.

Kjøperen er et museum i Sør-Amerika. Mer informasjon ble ikke gitt. Det var ventet at bilen ville bli solgt for mellom 30.000 og 40.000 pund.

– Interessen har vært stor i forkant av auksjonen. At den ender i Sør-Amerika, viser at det har vært stor, internasjonal interesse for bilen, sier Leis Rabett fra auksjonshuset Reeman Dansie Auctions i britiske Colchester.

Salget gjør at en antikkhandler kan smile hele veien til banken. Han kjøpte bilen for 6.000 pund i 1982.

Bilen har fortsatt sitt originale bilskilt, som lyder WEV 297W. Fargen og kjørelengden på 133.575 kilometer er uendret.

Prinsesse Diana mistet livet i en bilulykke i Paris i 1997 mens hun ble forfulgt av paparazzier. Hun ble 36 år gammel.

Hennes sønner, prins William og Harry, skal avduke en statue av henne ved hennes tidligere hjem Kensington Palace i London torsdag. Da ville hun fylt 60 år.

(©NTB)