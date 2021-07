USA ber El Salvador regulere bruken av bitcoin

– Jeg foreslo for presidenten at hva enn El Salvador velger å gjøre, så pass på at det er velregulert, åpent og ansvarlig, og at man beskytter mot aktører med onde hensikter, sier statssekretær i USAs utenriksdepartement, Victoria Nuland, etter et møte med El Salvadors president Nayib Bukele.

El Salvador har amerikanske dollar som offisiell valuta, men vedtok i juni som det første landet i verden at bitcoin skulle bli lovlig betalingsmiddel.

Nuland sa at hun fortalte Bukele at USA vil være tøffere mot bitcoin etter angrepet mot et rørledningsnettet i USA.