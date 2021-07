Trump Organization-sjef melder seg for myndighetene

Weisselberg ble sett gående til rettslokalene på Manhattan torsdag morgen med advokaten sin. Den konkrete siktelsen mot finansdirektøren er foreløpig ikke kjent, ifølge New York Times.

Det er ventet at påtalemyndigheten i New York vil legge fram siktelsene senere torsdag. Etterforskningen av selskapet har pågått i to år.

Wall Street Journal har tidligere skrevet at Weisselberg ikke har villet samarbeide med etterforskerne. Ifølge Donald Trumps advokat Ron Fischetti er det ikke ventet at Trump blir siktet i denne runden.