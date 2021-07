EU skrur opp vekstprognosene

I løpet av årets siste kvartal anslår kommisjonen i sin sommerprognose at økonomien i de 27 EU-landene vil være tilbake på samme nivå som før pandemien.

Flere faktorer antas å bidra til økt vekst, blant annet at den økonomiske aktiviteten allerede i første kvartal oversteg forventningene. I tillegg bidrar vaksinering og strategier for å få kontroll over koronaviruset til at færre blir smittet og innlagt på sykehus. Det gjør at EU-landene kan åpne opp mer, noe som særlig kommer tjenesteytende sektor til gode.

Undersøkelser viser også en optimisme blant både forbrukere og bedrifter, som antyder at forbruket er i ferd med å ta seg opp igjen, skriver kommisjonen i en pressemelding.