EU-kommissær tror på god turistsommer i Europa

– Jeg håper virkelig at alle EU-landene koordinerer sine beslutninger i så stor grad som mulig, sier Gentiloni, som er EUs økonomikommissær

I en rekke land er det innført strengere tiltak etter at deltavarianten av koronaviruset har ført til økt smitte. Men Gentiloni tror fremdeles at turistindustrien vil få en god sommer, og han advarer mot at enkelte land innfører «uberettigede reisebegrensninger».

Han peker på at vaksinefremgangen gjør at denne sommeren skiller seg fra den foregående sommeren, hvor det var labert med reising i Europa og verden for øvrig.

Uvaksinerte burde ikke få lov til å reise, mener en av Tysklands fremtredende leger, Peter Heinz. Han mener heller ikke at hyppig testing vil hjelpe på reisevirksomheten.

– Gratis testing vil ikke beskytte folk. Enhver person som reiser til en øy med en negativ test, kan bli smittet der de er for så og ta med seg smitten tilbake igjen, sier Heinz.

Denne uka trådte regjeringens nye reiseregler i kraft , og en rekke europeiske land ble åpnet opp for reiselystne nordmenn. Det frarådes ikke lenger reiser til land som Frankrike, Italia og Hellas, og man kan besøke landene uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem igjen.