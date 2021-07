Storbank roper kjøp: – 37 prosent oppside

Med en verden som ikke kan vente med å dra på konserter og arrangementer etter en lang pandemi, mener Goldman Sachs at Live Nation vil skyte fart.

Analytiker Stephen Laszczyk skriver til CNBC at banken nylig oppdaterte dekningen av aksjen, og anbefaler kjøp. Videre mener han at åpningen av konserter og arrangementer vil være starten for en langvarig opptur for Live Nation.

– Live Nation er godt posisjonert for å dra nytte av en stor etterspørselsøkning etter konserter i kjølevannet av corona-pandemien. Samtidig er det sterk syklisk oppgang i underholdningssegmentet, som vil være positivt for selskapet, skriver Laszczyk i en kommentar.

Hardt rammet av corona

Live Nation var et av selskapene som virkelig fikk kjenne nedstigningene på kroppen, og opplevde raskt av hele virksomheten ble stengt ned. Samtidig klarte selskapet å rydde opp i balansen, og er i følge Goldman nå klar til å vokse.

– Vi mener selskapets drift under starten av pandemien har lønt seg. Selskapet har fått orden på likviditeten, og til tross for at live-eventer ikke har startet for fult enda, er selskapet klar for å møte den massive etterspørselen som vil komme i løpet av 2022, skriver det i en kommentar.

Goldman Sachs har oppdatert kursmålet i aksjen til 110 dollar per aksje, og ser dermed en oppside på 37 prosent i aksjen.