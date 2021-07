Flere endringer i innreiserestriksjonene: Karantenekrav for Hellas og Frankrike

Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Disse landene går fra grønne til oransje på smittekartet.

Det melder regjeringen i en pressemelding. Reisende fra oransje og røde land og regioner må i karantene ved innreise til Norge, så lenge de ikke er fullvaksinert eller nylig har vært registrert koronasmittet.

Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Blant EU-landene blir Latvia nå grønt. De fleste land beholder sine farger fra forrige uke.

Kypros og Storbritannia får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli. Disse går fra røde til mørkerøde.

Bare to regioner i Sverige vil ikke være grønne fra 19. juli: Norrbotten og Värmland. I Danmark går regionene Sjælland, Midtjylland og Nordjylland fra grønne til oransje og får innreiserestriksjoner.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

