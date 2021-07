– Spionprogram er helt uakseptabelt

En rekke store mediehus kobler det Israel-baserte selskapet NSO Group til lister med opp til 50.000 telefonnumre over aktivister, journalister, politikere og næringslivsledere over hele verden.

NSO er beskyldt for å ha utviklet og solgt programvaren til ulike lands regjeringer som så kan bruke det til overvåking. Lekkasjen med 50.000 mobilnumre skal være til personer som kunder av NSO Group angivelig har vært interessert i, skriver mediene som står bak graveprosjektet sammen med Amnesty International.

Det er uklart hvor mange av disse numrene som faktisk ble overvåket gjennom bruken av Pegasus.

Kjerneverdi

– Dette må jo verifiseres, men hvis det er tilfellet, er det fullstendig uakseptabelt, sa von der Leyen under et besøk i Praha for å presentere en gjenoppbyggingsplan på sju milliarder euro.

– Pressefrihet er en av EUs kjerneverdier, sa von der Leyen etter møtet med Tsjekkias statsminister Andrej Babis.

NSO Group og programmet Pegasus, som kan skru på kameraer og mikrofoner og samle data, har vært i medienes søkelys helt siden 2016. NSO benekter å ha gjort noe galt.

Frankrike rasende

Frankrike reagerte mandag kraftig på avsløringen om at etterretningstjenesten i Marokko har brukt Pegasus til å overvåke flere titalls franske journalister.

Franske myndigheter kaller påstandene for ytterst sjokkerende.

Marokko avviser kategorisk at landets tjenester har anskaffet eller brukt Pegasus.

Ungarns utenriksminister tilbakeviser også avsløringen om at regjeringen skal ha drevet overvåking ed bruk av Pegasus.

– Regjeringen har ingen kjennskap til denne typen datainnsamling, sier Péter Szijjártó på en pressekonferanse mandag.

Overvåking i Frankrike

Mediehusene bak avsløringen identifiserer Marokko, Ungarn og åtte andre land som bruker Pegasus, og hevder at regjeringen i Rabat skal ha overvåket kritikere av kongedømmet, både innenfor Marokkos grenser og i den gamle kolonimakten Frankrike.

Blant mediene som skal ha blitt overvåket med Pegasus, er nettstedet Mediapart og den satiriske ukeavisen Canard Enchainé. Begge har skrevet om brudd på menneskerettighetene i Marokko.