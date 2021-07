Tidligere Equinor-sjef for oljeleting melder seg inn i MDG

I elleve år drev Hygen med leting etter olje og gass i Norges statseide oljeselskap, som nå har skiftet navn til Equinor. Fram til nå har hun holdt den politiske interessen hemmelig, også da hun senere tok over som sjef for Næringsforeningen i Trondheim og Midt-Norsk handelskammer.

Nå bekrefter hun imidlertid overfor Nettavisen at hun har meldt seg inn i MDG.

– Vi er et ressurssterkt land som må gå foran og vise at det er mulig å kutte utslipp. Her synes jeg at MDG er overbevisende som et norsk politisk parti som kan holde de andre i ørene, sier Hygen.

73-åringen mener oljebransjen bør være stolt over det den har oppnådd på norsk sokkel de siste årene. Nå mener hun imidlertid at tiden er overmoden for dramatisk endring.

Hun stiller seg bak MDGs krav om å sette sluttdato for oljeletingen.

– Jeg stiller meg bak MDGs krav om at oljeindustrien må fases ut innen 2035, ja, sier hun til avisen.

Hun stiller ikke som kandidat for MDG i valg, men skal lede en ressursgruppe i Trondheim som skal skape et næringslivsprogram for årene fremover.

