Satser på dataspill

I forbindelse med rapporteringen av kvartalstall tirsdag kveld annonserte Netflix at de nå vil sjekke ut verdien av å tilby spill til sine abonnenter.

Netflix skriver i rapporten at de er inne i en tidlig fase av utvidelsen som innebærer spill og videreutvikling av tidligere satsninger på interaktivitet. Tilbudet av spill på Netflix skal være et tillegg i månedsabonnementene uten at månedsprisen skal økes.

I rapporten skriver selskapet også at de ser på spill som en ny innholdskategori på samme måte som de gjorde da de utvidet med originale filmproduksjoner, animasjonsfilmer og ikke-manusbasert TV.

Videre presiserer Netflix at spillsatsingen i hovedsak vil rettes mot mobiltelefoner og mindre skjermbrett.

Rapporterte resultat

Netflix oppnådde et resultat pr. aksje på 2,97 dollar i andre kvartal, sammenlignet med 1,59 dollar i andre kvartal i fjor. På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 3,15 dollar, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen var på linje med forventningene på 7,3 milliarder dollar.

Netflix fikk 1,54 millioner nye betalende abonnementer i andre kvartal. Selskapet forventer 3,5 millioner nye i inneværende kvartal. Det var ventet en vekst på 1,19 millioner nye abonnementer i andre kvartal og 5,46 millioner i tredje kvartal, skriver TDN Direkt.