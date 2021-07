Tusenvis av forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand

Forskerne, som er del av gruppen på mer enn 14.000 forskere som har skrevet under på at verden står overfor en klimakrise, sier at verdens ledere konsekvent har mislyktes i å håndtere årsaken til klimaendringene: «overutnyttelse av jorden».

Det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden, påpeker forskerne i en artikkel publisert i tidsskriftet BioScience onsdag.

Siden en lignende vurdering i 2019 har det vært «en usedvanlig stor økning» i klimarelaterte katastrofer, påpeker forskerne. De viser blant annet til flommer i Sør-Amerika og Sørøst-Asia, hetebølger og skogbranner i Australia og USA og ødeleggende sykloner i Afrika og Asia.

Nedslående rekorder

Av 31 vitale tegn, som måler helsetilstanden til planeten og inkluderer utslipp av klimagasser, tykkelsen på isbreer, utbredelsen av sjøis og avskoging, fant forskerne at 18 satte nye nedslående rekorder.

For eksempel har nivået av CO2 og metangass i atmosfæren aldri vært så høyt som i år, til tross for at koronapandemien har ført til utslippskutt.

På Grønland og i Antarktis smelter isen 31 prosent raskere enn for kun 15 år siden, skriver forskerne i artikkelen.

Både havtemperaturen og havnivået har økt siden 2019, og avskogingen i Amazonas i Brasil nådde i fjor sitt høyeste nivå på tolv år.

Som også andre studier har påpekt, understreker forskerne at brann, tørke og avskoging fører til at deler av Amazonas nå slipper ut karbon i stedet for å ta opp gassen fra atmosfæren.

Krever slutt på fossilt drivstoff

Professor Tim Lenton ved University of Exeter i Storbritannia er medforfatter til artikkelen og sier hetebølgen vest i USA og i Canada viser at klimaet allerede har begynt å oppføre seg på en «sjokkerende og uventet måte».

– Vi må handle når vi ser klare bevis på at vi er i ferd med å nå et klima-vippepunkt, sier Lenton.

Forskergruppen krever blant annet at det blir satt en sluttdato for bruken av fossilt drivstoff og bedre beskyttelse av det biologiske mangfoldet.

– De ekstreme klimahendelsene som vi har vært vitne til de siste årene, for ikke å nevne de siste ukene, viser at det haster å håndtere klimakrisen, sier administrerende direktør Philip Duffy ved Woodwell Climate Research Center.

