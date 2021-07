Kakebit fra Charles og Dianas bryllup selges på auksjon

Den omtalte biten stammer fra en av de 23 offisielle bryllupskakene som ble bakt til den store dagen, 29. juli 1981, da arvingen til tronen giftet seg med den sky og unnselige 20-åringen Diana.

Kakestykket er dekket av et marsipanlag og pyntet med Windsor-slektens våpenskjold i gull, sølv, rødt og blått.

Kakestykket ble gitt til Morya Smith som var medlem av dronningmorens hudholdning i Clarence House. Hun oppbevarte det i en kakeboks med en håndskrevet beskjed på lokket: Behandles med forsiktighet – bryllupskaken til prins Charles & prinsesse Diana.

Boksen ble så signert og datert: 29. juli 1981.

Smithfamilien solgte kakestykket i 2008, men nå kommer det igjen for salg. Det er ventet at det blir solgt for mellom 300 og 500 pund, og kjøperen får inkludert detaljer og program fra bryllupsseremonien.

– Det synes å være i utmerket stand, akkurat slik det var da det først ble solgt. Men vi advarer mot å spise det, sier auksjonarius Chris Albury.

(©NTB)