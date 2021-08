Aker Horizons-datter og Siemens byr på havvindprosjekt

Aker Horizons-datter Mainstream Renewable Power og Siemens Financial Services via Simens Project Ventures har annonsert at de har lagt inn bud i ScotWind lisensrunden. Det fremkommer av en børsmelding mandag.

Som en del av det bredere utviklingskonsortiet vil Siemens Gamesa Renewable Energy og Siemens Energy jobbe sammen Mainstream og SFS som "tier one"-tilbydere.

-Vi har satt standarden høyt, og med et veldig erfarent lokalt team samt Centre of Excellence in Edinburgh, er vi perfekt posisjonert til å levere neste epoke med havvind til den skotske økonomien, tilbudsskjeden og samfunnet, skriver administrerende direktør i børsmeldingen.

Aker Horizons eier 75 prosent av Mainstream Renewable Power.