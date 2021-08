Rihanna har blitt dollarmilliardær

Robyn Rihanna Fenty som ble kjent som popstjernen Rihanna skal nå være god for 1,7 milliarder dollar i følget Forbes beregninger. Det tilsvarer omtrent 15 milliarder norske kroner.

Med dette er Rihanna nå den rikeste kvinnelige musikeren i verden, og nest rikeste kvinnen iunderholdningsbransjen kun slått av Oprah Winfrey.

Rihanna fikk sitt store gjennombrudd med singelen «Umbrella» i 2007. Flere av sangene hennes er blant verdens mestselgende singler gjennom tidene, blant annet «Umbrella», «Take a Bow» og «Only Girl In the World».

Satser stort på skjønnhet og mangfold

Rihanna har satset stort på sminke og klær under merkenavnet Fenty de siste årene. Fokuset for popstjernens merkevarer har blant annet vært på mangfold og inkludering. Denne skjønnhetssatsingen har bidratt til en stor formuesverdi for popstjernen.

Mesteparten av formuen, rundt 1,4 milliarder dollar etter Forbes beregninger, skal komme fra hennes skjønnhetsmerke Fenty Beauty som Rihanna eier 50 prosent av. Den resterende andelen eier luksukonglomeratet LVMH, og eieren Bernard Arnault tok nylig over tronen som verdens rikeste fra Jeff Bezos.

Fenty Beauty satt en ny standard i skjønnhetsbransjen og startet en ny trend da de lanserte foundation i 40 ulike farger, i følge Elle . De siste årene har Fenty lansert en rekke andre produkter, og i følge MinMote slo merket Kylie Jenners Kylie Cosmetics i både salg og engasjement i sosiale medier etter to år med salg.

Undertøysmerket Savage X Fenty har også bidratt i nevneverdig grad til milliardformuen. I følge Forbes er Rihannas eierandel i merket verdt omtrent 270 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 2,38 milliarder norske kroner.

Merket driver Rihanna sammen med TechStyle Fashion Group. I forbindelse med lanseringen av undertøyskolleksjonen skrev Rihanna på sin Instagram at Savage kom i alle former og fasinger. Etter å ha hentet 115 millioner dollar ble selskapet verdsatt til 1 milliard dollar i følge Forbes.

Den resterende andelen av formuen stammer hovedsakelig fra inntekter fra hennes musikkarriere som topplisteartist, i følge Forbes.