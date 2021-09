USAs sentralbank advarer mot ikke å heve gjeldstaket

– Det er svært viktig at gjeldstaket blir hevet i tide, slik at USA kan betale sine regninger når de forfaller. Ikke å betale er noe det ikke er mulig å tenke på, sier sjefen for Federal Reserve, Jerome Powell.

Gjeldstaket er grensa for hvor mye USA kan låne for å finansiere statsbudsjettet, og det fastsettes av Senatet.

Hvis det ikke heves når gjelda nærmer seg taket, vil USA raskt måtte misligholde sin gjeld, med kaos i de internasjonale finansmarkedene og tapt kredittverdighet som resultat.

Powells bønn kom samtidig som seks tidligere finansministre også ba Senatet bli enig. Men oppfordringene synes å falle på døve ører, siden republikanerne i Senatet nekter å samarbeide.

Representantenes hus har vedtatt å suspendere gjeldstaket til etter valget neste år, men det vedtaket står nå fast i Senatet, der republikanernes leder Mitch McConnell bruker gjeldstaket som pressmiddel mot president Joe Bidens planer om kostbare krisetiltak.

– Hvis demokratene insisterer på å kjøre gjennom tusener av milliarder av dollar i utgifter, kan de heve gjeldstaket selv, sier McConnell, som selv krevde samarbeid fra demokratene da han trengte å heve gjeldstaket under Donald Trump.

Under Trump ble gjeldstaket suspendert i to år, men gjeninnført med en øvre grense på 28.400 milliarder dollar.

Demokratene jobber med å bli enige om en krisepakke på 3.500 milliarder dollar, som representerer mange av løftene til Biden i valgkampen, men som republikanerne og noen demokrater mener er for dyrt.