Musk er «semi-skilt»: – På god fot

Elon Musk sier han er semi-separert fra sin partner – den kanadiske popstjernen Claire Elise Boucher, bedre kjent som Grimes.

SpaceX og Tesla-toppsjefen forteller New York Post at de «fremdeles elsker hverandre, ser hverandre innimellom og er på god fot, men at karrierene deres holder dem borte fra hverandre i lange perioder».

Grimes har ikke gått ut med noen kommentar til deres sivilstatus.

– Det er mest at arbeidet mitt med SpaceX og Tesla gjør at jeg må være mest i Texas eller reise utenlands, mens hennes arbeid for det meste skjer i LA. Hun bor med meg og Baby X er i rommet ved siden av, sier Musk til New York Post.

Paret ble sammen i 2018 og fikk sitt første barn X Æ A-12 i mai i fjor. Sifrene har i senere tid måtte vike for romertallene Xii.

Dette betyr navnet Grimes forklarer betydningen i en Twitter-melding: Hver bokstav i navnet har sin egen betydning: X representerer den ukjente variabelen.

Æ representerer både kjærlighet og kunstig intelligens.

A-12 representerer prototypen til parets favorittfly. Hun skriver SR-17, men mener antagelig SR-71.

Musk og Grimes ble sist sett sammen på Met Gala tidligere i september. Grimes kom til den røde løperen alene og traff Musk inne på gallaen.

Musk har tidligere vært gift til den kanadiske forfatteren Justine Wilson, som han har fem sønner sammen med: tvillingene Griffin og Xavier på 17 år og trillingen Damian, Saxong og Kai på 15.

Han var også gift – to ganger – med Westworld-skuespiller Talulah Riley. De giftet seg først i 2010, skilte seg i 2012, giftet seg igjen i 2013 og skilte seg til slutt i 2016.