Finansavisen mot Tiberius Eiendom

PFU forstår likevel at klager opplever at leserne sitter igjen med inntrykket av at det er hans selskap som stod bak ekstrabetalingen, og at han reagerer på at Finansavisen ikke tok kontakt for å sjekke om det stemte. Slik utvalget ser det, skulle avisen tatt kontakt med klager da Privatmegleren svarte at det ikke var meglerkontoret som hadde stått for ekstrabetalingen. Da ble søkelyset rettet mot klager, med en beskyldning av faktisk art, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

PFU minner om at opplysninger og påstander må undersøkes og kontrolleres, jf. VVP 3.2. I artikkelen er en annen interessent, som stod bak klagen på handelen, en sentral, anonym kilde. Det er denne kilden som får komme med påstanden om millionutbetalingen. I tillegg ble en advokat sitert på at selger hadde tatt kontakt med ham med spørsmål om avtalen var bindende, og at selger deretter hadde meldt at saken var lagt død. Advokaten bekrefter imidlertid ikke påstanden om ekstrabetaling.

Utvalget registrerer at selgeren selv ikke er en direkte kilde i saken. Slik utvalget ser det, ville denne vært sentral å sjekke opplysningene med. I tilsvarsrunden opplyser Finansavisen at redaksjonen hadde vært i kontakt med selgers familie. Dette fremgår imidlertid ikke av artikkelen. Når heller ikke klager ble kontaktet, blir kildegrunnlaget for svakt.

Slik utvalget ser det, fremstår derfor påstanden om at selger fikk én million kroner for å holde kjeft som udokumentert og uten tilstrekkelige forbehold. PFU registrerer at nettartikkelen ble oppdatert fire dager etter publisering. Da ble konstateringen om at selgeren fikk én million kroner for å holde kjeft, endret til at han hevdet dette. I den justerte versjonen avviser klager at det eksisterer en avtale om én millioner ekstra.

Utvalget mener dette likevel ikke fullt ut veier opp for mangelen på dokumentasjon og imøtegåelse i opprinnelig publisering på nett og i papir.

Finansavisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. september 2021.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys.