Ny kontrakt for Nel

Et datterselskap av Nel, Nel Hydrogen US, har mottatt en ny kontrakt for PEM elektorlyse-utstyr fra det som skal vøre et ledende brenselcelle-selskap.

Det fremgår av en børsmelding mandag kveld.

Kjøpsorderen har en verdi på omtrent 2,6 millioner dollar tilsvarende omtrent 22 millioner norske kroner.

Kjøperen er ikke oppgitt, men skal være en ledende innenfor stasjonær brenselcelle OEM. Utstyret skal leveres mellom 2022 og 2024. Nel skal også levere konsulenttjenester for design som en del av prosjektet.