Facebook bytter navn til Meta

Det nye navnet skal reflektere selskapets ambisjon om å bli noe mer enn et sosialt media. Ordet «Meta» skal beskrive den virtuelle verden Facebook ønsker å bygge, skriver CNBC.

– I dag blir vi sett på som et sosialt medieselskap, men i vårt DNA er vi et selskap som bygger teknologi for å koble mennesker sammen. Metaverset har nå blitt det nyeste, slik sosiale nettverk var da vi startet, sier Zuckerberg.

I løpet av de seneste årene har selskapet økt innsatsen innen maskinvare, og har indikert at virtuell virkelighet vil være en sentral del av strategien i de kommende årene.

Satser milliarder

I tilknytning til navnbytte, annonserte Facebook tidligere denne uken at de kommer til å bruke rundt 10 milliarder dollar det neste året for å utvikle teknologien som trengs for å skape metaverset, skriver CNBC.

Selv estimerer Zuckerburg at metaverset vil bli mainstream i løpet av de neste fem til ti årene, og peker på konseptet som etterfølgeren til mobilt internet.