Bezos lover bort milliarder til bekjempelse av klimaendringer

Siden Jeff Bezos grunnla Amazon i 1994 har forretningsmannen fra Alberquerque opparbeidet seg en formue på over 191 milliarder dollar. På klimakonferansen COP26 som har foregått i Glasgow de siste dagene, kunne Bezos meddele at han har bestemt seg for å gi ytterligere 2 milliarder av egen lomme til bekjempelse av de klimaendringene som verden står overfor i dag.

Lovnaden stammer fra Bezos' eget fond som er rettet mot å bevare naturområder, gjenopprette naturlige landskap og transformere verdens matsystemer. I sin tale på klimakonferansen i Dublin sa Bezos at det totale løftet på i alt 10 milliarder dollar skal utbetales innen tiåret er omme.

Det er ikke bare Amazon og Bezos som har tenkt til å bidra på denne fronten. På samme konferanse kunne president Joe Biden meddele at USA lover bort over 9 milliarder dollar innen 2030 til å bevare og restaurere verdens skoger. På denne måten vil USA hjelpe verden med å stanse tap av naturlig skog og gjenopprette minst 200 hektar med skog og andre økosystemer.