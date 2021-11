Alle de tre hovedindeksene på Wall Street blinket grønt tirsdag.

Industriindeksen Dow Jones ble dagens vinner på Wall Street, og endte dagen opp 0,35 prosent, opp til 36.039,44 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 0,32 prosent, opp til 4.628,61 poeng. Det er fjerde dagen på rad den verdenskjente indeksen kan vise til stengerekord.

Teknologiindeksen Nasdaq kunne også vise til optimisme, der indeksen steg med 0.34 prosent, og endte i 15.649,60 poeng.

Olje

Ved stengetid på Wall Street står oljeprisen (Brent spot) i 85,42 dollar fatet, ned 0,02 prosent.

Bevegelser

Det var blandet stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (tidligere Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook falt 0,58 prosent til 328.08.

Amazon falt 0,16 prosent til 3,312.75.

Apple steg 0,71 prosent til 150.02.

Netflix falt 0,53 prosent til 677.59.

Google ble dagens vinner blant FAANG-aksjene og steg 1,35 prosent til 2,906.65.

Volatilitetsindeksen Vix steg 1,35 prosent til 16.49.

Avis, en av verdens største bilutleiere, kunne vise til en ellevill vekst tirsdag, der aksjen steg over 102 prosent. Det skjedde i kjølvannet av at selskapet slapp sin kvartalsrapport, der administrerende direktør Joe Ferraro kunne melde at Avis skulle gjøre tilbudet av elektriske biler mer tilgjengelig.