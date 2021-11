Forbyr trading av cannabis-aksjer

En av verdens største banker, JPMorgan Chase & Co, har fortalt sine kunder - institusjonelle investorer, hedgefond og andre kapitalforvaltere - at de ikke lenger vil la dem kjøpe cannabis-relaterte verdipapirer fra og med 8.november, skriver Reuters.

Valget er basert på tilsvarende avgjørelser fra andre banker, som Credit Suisse, der hensikten er å redusere risikoen for regulatoriske inngrep. Dette kommer i kjølvannet av kollapsene til de høyprofilerte kapitalforvalterne Archegos Capital Management og Greenshill Capital tidligere i år.

På tross av at mange stater har legalisert medisinsk bruk av cannabis, er stoffet fortsatt ulovlig under amerikansk føderal lov. Dermed representerer verdipapirer innenfor dette segmentet en juridisk risiko for bankene som jobber for selskaper som produserer eller handler med cannabis.