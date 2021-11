Kaprer milliardeiendom

I løpet av de siste årene har gründer og tidligere administrerende direktør i Amazon, nå styreleder, brukt enorme summer på personlig luksus. Blant annet kan Bezos vise til kjøpet av en penthouse leilighet i New York til en verdi av 950 millioner kroner og bestillingen av en luksusyacht til 5 milliarder kroner. I fjor ble han også kjent for å ha solgt den dyreste eiendommen i California noensinne.

Og han stopper ikke der.

På ekte Jeff Besoz-vis, kan mannen fra Albuquerque vise til en ny diamant i eiendomsporteføljen. Bezos har nemlig kjøpt en prakteiendom på Hawaii-øya Maui til en verdi av 1 milliard kroner, skriver Pacific Business News.

Selv om mange kan bli sjokkert over prislappen på eiendommen, skal ikke det være noe problem for Amazon-gründeren som i skrivende stund er verdens nest rikeste person bak Elon Musk med en formue på 1.650 milliarder kroner.

Tomten på hele 56 mål har også en privat bukt, og holdes gjemt bort fra offentligheten av et lavafelt som Hawaii er så kjent for. Avisen skriver også at Bezos har hatt den unike eiendommen på ønskelisten i lang tid, og la grunnlaget for kjøpet ved å nylig donere en ikke-avslørt sum til Hawaii Land Trust, som er ansvarlig for miljøvern på Maui.