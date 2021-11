Slo estimatene for Q3

Airbnb, en nettbasert markedsplass for overnattings- og opplevelsestjenester, kunne vise til sterk resultatvekst i tredje kvartal. Selskapet fortsetter veksten etter tilbakefallet som følge av Covid-19 og tilhørende reiserestriksjoner.

Det gjør at aksjene steg med mer enn 3 prosent i etterhandelen torsdag.

Slo estimatene

Selskapet kunne rapportere at de var med på å tilrettelegge for 79,9 millioner netter og opplevelser i løpet av tredje kvartal, en liten nedgang fra andre kvartal. Likevel tilsvarer det en økning på 29 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Selskapet så sin høyeste omsetning og profitt noensinne i tredje kvartal. Omsetningen kom inn på 2,24 milliarder dollar, som tilsvarer en økning på 67 prosent fra året før, mens bunnlinjen økte med 280 prosent til 834 millioner dollar. Det var bedre enn konsensus fra Wall Street.

Ledelsen kommuniserte til sine aksjonærer at de forventet at deltavarianten av Covid-19 ville påvirke reiseatferden i tredje kvartal. Likevel, sammenlignet med det "normale" tredje kvartalet i 2019, økte Airbnb tilrettelagte netter og opplevelser med 10 prosent.

Selskapet kunne også meddele at de forventer et sterkt fjerde kvartal, og at etterspørselen etter reiser vil styrke seg kraftig inn i 2022. Videre forventer ledelsen at netter og opplevelser som er bestilt for fjerde kvartal vil gi "betydelig bedre resultater" enn tilsvarende kvartal i 2020.