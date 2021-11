Apple-sjef er kryptobull

Mannen som tok over for avdøde Steve Jobs i rollen som Apple-sjef for litt over ti år siden snakker ut om kryptovaluta i et ferskt intervju med New York Times. Der kunne 61-åringen avsløre at han eier kryptovaluta. Likevel måtte Cook understreke at investeringen kommer fra hans personlige lommebok, og ikke som en del av Apples balanse.

Da Cook fikk spørsmål om han eier bitcoin eller ethereum, kunne han svare: «Ja, det gjør jeg. Jeg synes det er velegnet å eie det som en del av en diversifisert portefølje.»

Apple-sjefen forklarte også hvorfor han ikke vil investere i kryptovaluta fra selskapets cash-beholdning, som ved utgangen av tredje kvartal utgjorde over 530 milliarder kroner. «Jeg tror ikke folk kjøper Apple-aksjer for å få eksponering mot krypto», kunne Cook meddele. Han fortsatte med å si at Apple ikke har planer om å akspetere kryptobetalinger med det første.

I skrivende stund står bitcoin i 66.903,00 dollar, og har steget 130,0 prosent så langt i år. Ethereum har også hatt en eventyrlig vekst. Tirsdag kveld står kryptovalutaen i 4.757,83 dollar, og har steget 559,24 prosent siden årsskiftet.