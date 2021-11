Bank of England og Storbritannias finansdepartement kunne tirsdag kveld meddele at de vil holde en formell konsultasjon neste år om de skal gå videre med en digital valuta, skriver Reuters. Likevel understreker sentralbanken at det vil ta flere år før en slik valuta eventuelt vil introduseres.

Sentralbanker verden over, inkludert Norges Bank, studerer for tiden mulige digitale versjoner av egen valuta for å unngå overlate digitale betalinger til privat sektor. Blant annet kunne Facebook vise til planer om å lage sin egen valuta i 2019. I tillegg har reduksjonen av kontanter i omløp akselerert som følge av coronapandemien. Dette utgjør en potensiell trussel mot sentralbankens kjernevirksomhet.

Bank of England sa i en offisiell uttalelse tirsdag kveld at det er ikke foretatt en avgjørelse om digital valuta enda. Den tidligste datoen for lansering av en slik valuta vil være i andre halvdel av inneværende tiår. En digital valuta vil hjelpe Storbritannia med å holde seg relevante i en tid hvor innovasjon og nytenking herjer i finanssektoren, sier John Glen, minister for finanstjenester i Storbritannia.