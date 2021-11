Musk selger unna

Torsdag kunne verdens rikeste person, Tesla-gründer Elon Musk, meddele at han hadde solgt ytterligere 687.3 millioner dollar av aksjen, tilsvarende litt under 6 milliarder norske kroner. Det bringer salget av aksjer denne uken til 5,2 millioner aksjer for totalt 5,8 milliarder dollar eller 50,4 milliarder norske kroner.

Forrige helg gjennomførte Musk en Twitter-undersøkelse der han spurte følgerne om han burde selge 10 prosent av aksjene sine. Han sa at han ville holde seg til resultatene, og 58% sa at han skulle selge.

Siden den tid har Tesla-aksjen rast 13 prosent.

Det er overveiende sannsynlig til at Musk selger seg ned i Tesla fordi han snart vil motta en skattesmell på minst 11 milliarder dollar, og vil trenge kontanter for å betale. Dette kommer av at Musk sitter på over 22 millioner opsjoner i selskapet som utløper august 2022. Når Musk etter hvert utøver opsjonene, vil han måtte betale skatt på verdien av de nye aksjene som om de er vanlig inntekt.

Musk mottar ingen kontantlønn eller bonus fra Tesla bortsett fra tildelinger av opsjoner, skriver han selv på Twitter.