AstraZeneca skal nå tjene penger på coronavaksinen

Til nå har legemiddelselskapet AstraZeneca solgt coronavaksinen til kostpris. Det blir det slutt på nå.

I kvartalsrapporten for Q3 kunne ledelsen meddele at de vil fremover begynne å tjene en beskjeden fortjeneste på vaksinen etter hvert som verden lærer å leve med viruset. Legemiddelprodusenten er allerede i samtaler med flere land om nye bestillinger for levering neste år, skriver Reuters. Likevel vil land med svak økonomi og andre utfordringer fortsette å motta vaksinen til kostpris.

«Vi startet dette prosjektet for å hjelpe ... men vi sa også at vi på et tidspunkt i fremtiden vil gå over til kommersielle bestillinger», kunne adm. direktør i AstraZeneca, Pascal Soriot, fortelle.

Prisen vil dog aldri være høyt priset, sier Soriot. Det kommer av at vaksinen skal forbli rimelig for alle rundt om i verden, og spesielt der de trenger den mest, la han til.

AstraZeneca-aksjen har så langt i år steget 18,43 prosent.