Haudemann laster opp i Nykode

Datum AS, et selskap eid 100% av Jan Haudemann-Andersen, har kjøpt 332.000 aksjer i Nykode Therapeutics til en kurs på 77,7 kroner stykket, tilsvarende 25,8 millioner kroner. Det fremgår av en børsmelding mandag ettermiddag. Etter denne transaksjonen har Jan Haudemann-Andersen og Datum-gruppen litt over 40,6 millioner aksjer i selskapet, inkludert 12 millioner aksjer gjennom Datum AS.

Mye kan tyde på at dette er Haudemann-Andersens første kjøp av Nykode Therapeutics på det åpne markedet siden børsnøteringen. Tidligere har nøkkelpersoner som gründer Agnete B. Fredriksen, som i dag er direktør for innovasjon og strategi, vært nødt til å selge på grunn av skattemessige årsaker. Da har storaksjonærene Haudemann-Andersen, Rasmussengruppen og Andenæsgruppen pleid å kjøpe opp de aksjene som er nødt til å selges.