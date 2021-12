Musk skatter 100 milliarder

Musk har solgt Tesla-aksjer verdt 14 milliarder dollar (126,5 milliarder kroner) siden begynnelsen av november, etter å ha spurt følgerne sine i en Twitter-undersøkelse om han burde selge 10% av eierandelene sine.

Svaret på det var et rungende "ja".

Likevel er det sannsynlig at verdens rikeste mann ville ha begynt å selge uansett. Det kommer av at han står overfor en massiv skatteregning på Tesla-opsjoner Musk ble tildelt i 2012 som er satt til å utløpe i august neste år. For å utøve dem må han betale inntektsskatt på gevinsten.

Og skattesummen er ikke akkurat av det minste slaget. Musk står nemlig overfor muligens den største i amerikansk historie. «For de som lurer, vil jeg betale over 11 milliarder dollar i skatt i år"», tvitret Tesla-sjefen mandag. Det tilsvarer 99,8 milliarder kroner i skrivende stund.

Selv om Tesla-aksjene har falt over 3 prosent siden Musks Twitter-melding er aksjen opp 23,41 prosent hittil i år.