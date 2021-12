Satser på cannabis

Det amerikanske farmasøytiske og bioteknologiske selskapet Pfizer signerer en avtale med Arena Pharmaceuticals for en total egenkapitalverdi på rundt 6,7 milliarder dollar. Det tilsvarer litt under 60 milliarder norske kroner i skrivende stund. I henhold til avtalevilkårene kjøper Pfizer alle aksjer for 100 dollar per aksje i en kontanttransaksjon.

Bakgrunnen for oppkjøpet er at Pfizer ønsker å gå inn i den medisinske cannabisindustrien for å satse på en lovende tarmsykdomsbehandling. Bioteknologiselskapet Arena Pharmaceuticals har spesielt én del av virksomheten rettet mot cannabisbasert behandling. Kjernen i cannabisoperasjonen består av Olorinab, et middel som tar sikte på å behandle pasienter med sykdommer som påvirker mage og tarm. Foreløpig er Olorinab under utvikling og ikke godkjent for bruk av noen helsemyndigheter.

Ellers har Pfizer gjort det ekstremt bra på børs hittil i år og kan vise til en total avkastning på drøye 58 prosent i 2021.