Havvindparken Hornsea 2 er i full sving ifølge det danske energiselskapet Orsted, og representerer en betydelig milepæl i anleggets utvikling.

Drifter 1.3 millioner hjem

Havvindparken ligger cirka 89 kilometer utenfor Storbritannias østkyst og er av betydelig størrelse. Spredt over et område på 462 kvadratkilometer vil den bruke 165 turbiner fra Siemens Gamesa og ha en kapasitet på mer enn 1,3 gigawatt. Videre kan selskapet meddele at det vil drifte «godt over» 1.3 millioner hjem når den står ferdigstilt i 2022.

Prosjektet genererte den første enheten med strøm sent lørdag kveld. Ifølge Orsted vil Hornsea 2 overta tittelen som «verdens største offshore vindpark» når den er fullt operativ i 2022. Firmaet har også beskrevet Hornsea 2 som «verdens største havvindpark».

Tidligere var det Hornsea 1, søskenprosjektet til Hornsea 2, som kunne titteleres som verdens største havvindpark. «Til sammen vil de to prosjektene være i stand til å gi nok strøm til godt over 2,3 millioner hjem,» sier Orsted i samme kunngjøring.